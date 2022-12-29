شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: الدوري صعب.. ونسعى لتحقيق الانتصارات فى اللقاءات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، إن مباريات الدوري في الموسم الحالي صعبة للغاية. وأضاف حمد في تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة.

وأشار مدرب فاركو إلى أن المرحلة المقبلة صعبة، وهناك اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة.

وأقيمت مساء الأربعاء 4 مباريات قوية في الدوري المصري الممتاز، شهدت تعثر الأهلي للمرة الثالثة وفوز فيوتشر وانتزاعه الوصافة من الزمالك، بينما انتهى مباراة الحرس والطلائع بالتعادل الإيجابي ومباراة إنبي والداخلية بالتعادل السلبي.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، لينتزع المركز الثاني من الزمالك بعدما وصل رصيده لـ22 نقطة.