شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: الفوارق بين أندية الدورة قريبة والكل سيتعثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عفت نصار نجم الزمالك السابق أن كل فرق الدوري ستتعثر في المباريات القادمة، لأن الفوارق قريبة، ولا يوجد نادٍ مستواه عالٍ حتى الآن.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لا يوجد لدينا كرة القدم التي كانت في كأس العالم، والأخطاء متكررة والاعتراضات على التحكيم مستمرة، وكان من حق نادي سيراميكا الاعتراض على الكرة الأخيرة بعد إطلاق إبراهيم نور الدين الصافرة لختام المباراة".

وواصل: "هل أصبح مكتوبا على إبراهيم نور الدين أن يتعرض للضرب دائمًا في كل البطولات التي يظهر بها؟، المفترض أنه اكتسب خبرات كبيرة، وهل الـvar يريد مجاملة بعض الفرق الكبرى سواء الأهلي أو الزمالك، والأحمر تحديدًا، وكرة علي معلول الأخيرة ليست ركلة جزاء".

وتابع: "هناك قوانين جديدة، وكل يوم هناك تطور في كرة القدم، الملاعب المصرية لا يوجد فيها لاعبين سوبر ولا ملاعب جيد ولا حكام مميزين، وافراد المنظومة الرياضية حاليا يقومون بأعمـال بعيدا عن الكرة وانشاء اكاديميات رياضية".

وأكمل: "المفترض أن يقوم أعضاء المنظومة بالتخطيط للمستقبل، ومشروع الدولة بالتنقيب عن المواهب أمر جيد بأن تجد عمل للمدربين، والمفترض أن نبدأ من البراعم، وأن يكون هناك برامج تحليلية للاعبين ومهاراتهم واجسامهم، المفترض أن يكون هناك خطة يتم وضعها لاكتشاف المواهب، اتحاد الكرة غير متفرغ لهذه الأمور، ولم يعد أحد لديه وقت للعمل في هذه الأمور".

وأردف: "مباراة الإسماعيلي والزمالك دائما ديربي، لكن الفريق الأبيض لديه أفضلية، فهو بطل موسمين متتاليين، ولديه دوافع كبيرة، ويمتلك مدرب محنك بحجم فيريرا ومستقر ماليا، لذلك له الأفضلية في الفوز بالمباراة، بينما الإسماعيلي لديهم حماس بقيادة ميدو واللاعبين".

واستطرد: "جماهير الناديين سيكون لهم دور كبير في المباراة، لكن الزمالك له الأفضلية، والمباراة ليست صعبة، إذا أخذها لاعبو الأبيض بجدية، سيحقق مكسب جيد".