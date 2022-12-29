شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الداخلية: أداؤنا يتحسن مع مرور الوقت.. ونحتاج للانسجام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أبو المجد مصطفى، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن أداء الفريق يتحسن بشكل تدريجي.

وأقيمت الأربعاء 4 مباريات قوية في الدوري المصري الممتاز، شهدت تعثر الأهلي للمرة الثالثة وفوز فيوتشر وانتزاعه الوصافة من الزمالك، بينما انتهى مباراة الحرس والطلائع بالتعادل الإيجابي ومباراة إنبي والداخلية بالتعادل السلبي.

وأكد أبوالمجد في تصريحات تليفزيونية أن الفريق يحتاج لمزيد من الانسجام من أجل تحسين النتائج بشكل أفضل في الفترة المقبلة، قائلا إن الفريق يحتاج لبعض التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع: "هناك جلسات مستمرة ما بين أعضاء الجهاز الفني من أجل الوصول إلى التدعيمات المناسبة في شهر يناير".

وشدد لاعب الأهلي السابق والمدرب العام لفريق الداخلية، على أن النادي الأهلي يعاني من تراجع في الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أبوالمجد أن آخر ثلاث لقاءات للفريق لم تكن على المستوى المطلوب، قائلا إن الأهلي يحتاج إلى قائد في الملعب، من أجل قيادة اللاعبين سواء في المباريات أو في أوضة اللبس.

وتابع: "هناك ضغوطات كبيرة يعاني منها الأهلي في الفترة الأخيرة الأمر الذي يؤثر على أداء اللاعبين بشكل ملحوظ".