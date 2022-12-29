شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: خطأ الشناوي فى هدف سيراميكا شائع بين حراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، أن لاعبى فريقه تدربوا كثيرا على كرة الهدف الذي سجل فى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطأ الذي سُجل في الأهلي هو خطأ شائع من حراس المرمى في التعامل مع الكرات العرضية، والقرار يكون في جزء من الثانية، وقد يكون الشناوي تأخر في التفكير نوعًا ما، لكنه نجح في الإمساك بأكثر من كرة قبل مهاجمي سيراميكا".

وأضاف: "محمد بسام قدم مستوى جيدا مع سيراميكا، وهو حارس جيد ونفس الأمر لـ عامر محمد، وكذلك الحارس الثالث علي الجابري".

وتابع: "بسام كانت لديه أيضا دور في بناء اللعب وفقا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، وهو من أفضل الحراس الذي تعاملت معهم في حياتي".

وأكمل: "لاعبو سيراميكا يتدربون بشكل رائع تحت قيادة مدرب مميز وهو أحمد سامي، وأتمنى أن يستفيدوا منه بشكل أفضل في المرحلة القادمة ونحتاج فقط للانتصارات من اجل اكتساب الثقة، وإدارة سيراميكا تدرك جيدا ما يقدمه الجهاز الفني".

ووجه ناجي رسالة لـ محمد الشناوي، وقـال: "الشناوي كان أفضل حارس في لقاء الاتحاد السكندري، والأخطاء واردة في كرة القدم، وهو تأثر بحالة الفريق، والأهلي كان متماسك في بعض الجوانب وبعض الأمور تحتاج لاصلاحها في الفترة القادمة".