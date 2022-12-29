شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: ضغط المباريات أثر على جاهزية بعض اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، أن ضغط المباريات في مسابقة الدوري، أثر بشكل كبير على جاهزية العديد من اللاعبين.

وأضاف عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة فاركو، أن فيوتشر كان يعاني من بعض الغيابات في مباراة فاركو. وأوضح المدرب العام لفريق فيوتشر أن الفترة المقبلة ستشهد تجهيز العديد من اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات.

وأردف: "فيوتشر هدفه تحقيق الفوز في جميع المباريات خصوصا أنه لا توجد أي مباراة سهلة في الوقت الحالي في ظل قوة جميع المنافسين".

وأقيمت مساء الأربعاء أربعة مباريات قوية في الدوري المصري الممتاز، شهدت تعثر الأهلي للمرة الثالثة وفوز فيوتشر وانتزاعه الوصافة من الزمالك، بينما انتهى مباراة الحرس والطلائع بالتعادل الإيجابي ومباراة إنبي والداخلية بالتعادل السلبي.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، لينتزع المركز الثاني من الزمالك بعدما وصل رصيده لـ22 نقطة.