شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن عقوبات مباراة طائرة الزمالك والأهلي تحت 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، عدة قرارات ضد النادي الأهلي على خلفية أحداث مباراة فريق الناشئين تحت 15 سنة أمام الزمالك والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضى بسبب تعرض بعض جماهير الأهلي التي حضرت اللقاء لفريق الزمالك بألفاظ خارجة أثناء سير المباراة.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة توقيع عقوبة مالية على النادي الأهلي بتغريمه 20 ألف جنيه لعدم قيام مسئولي الفريق بمنع الجماهير من الإساءة اللفظية للمنافس.

وفي نفس الوقت قرر الاتحاد نقل أقرب ثلاث مباريات لفريق الأهلي للناشئين تحت 15 سنة على ملعبه لملعب الفريق المنافس في كل البطولات المشارك فيها اعتبارا من تاريخه.

وشدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة على عدم السماح بدخول الجماهير أي مباراة للكرة الطائرة لأي مرحلة أو درجة وأن يقتصر الحضور على أولياء أمور اللاعبين واللاعبات فقط، حيث أنه غير مسموح بدخول الجماهير إلا بعد انتهاء التعاقد مع شركة تذكرتي وفي حالة مخالفة ذلك مستقبلا سيتم اتخاذ الإجراءات المقررة.