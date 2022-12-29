شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حلمي: قرعة نارية للزمالك بربع نهائي البطولة العربية للطاولة والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس جهاز نادي الزمالك لتنس الطاولة في تصريحات له:"البطولة دائما تشهد منافسات قوية خاصة على صعيد الرجال لأن هناك العديد من الفرق العربية لديها العديد من المحترفين بالإضافة أيضا للنادي الأهلي الذي يمتلك عناصر كثيرة من المنتخب".
وقال: "وقعنا في النصف الذي يضم قطر القطري والأهلي والبحرين البحريني، كل هذه الفرق تستحق الوصول للمباراة النهائية ولكن سيصل في النهاية فريقين فقط للنهائي".
وتابع حلمى: "في حال تأهل السيدات لنصف نهائي البطولة سيكون لدينا مباراة قوية أمام عالي البحريني والذي يمتلك المحترفة بيرناديت والتي قامت بتحقيق الانتصارات على العديد من البطلات المصريات مثل هنا جودة ودينا مشرف وكذلك لديهم لاعبة قوية وهي مريم العالي".
واختتم رئيس جهاز نادي الزمالك لتنس الطاولة أنه على الرغم من ذلك سنقدم مباراة قوية ونسعى للوصول للمباراة النهائية في الرجال والسيدات.