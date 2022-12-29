شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حلمي: قرعة نارية للزمالك بربع نهائي البطولة العربية للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف حلمي رئيس جهاز نادي الزمالك لتنس الطاولة على قوة البطولة العربية للأندية والمقامة بالقاهرة في الصالة رقم 2 في مجمع الصالات خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

وقال رئيس جهاز نادي الزمالك لتنس الطاولة في تصريحات له:"البطولة دائما تشهد منافسات قوية خاصة على صعيد الرجال لأن هناك العديد من الفرق العربية لديها العديد من المحترفين بالإضافة أيضا للنادي الأهلي الذي يمتلك عناصر كثيرة من المنتخب".

وأكمل حلمى: "لدينا لاعب مخضرم وهو أحمد صالح وأيضا لدينا لاعبين شباب مثل محمد وليد ومحمود أشرف بالإضافة إلى كريم العراقي وسيد رمضان، لم يسعفنا الوقت لضم لاعب أو لاعبة محترفة وعلى الرغم من ذلك نسعى لتحقيق نتائج طيبة مضيفا استطعنا التأهل كأول للمجموعة في الرجال والسيدات ولكن القرعة الخاصة بربع النهائي للرجال جاءت صعبة وسنصطدم بالأهلي في نصف النهائي في حال تأهلنا".

وقال: "وقعنا في النصف الذي يضم قطر القطري والأهلي والبحرين البحريني، كل هذه الفرق تستحق الوصول للمباراة النهائية ولكن سيصل في النهاية فريقين فقط للنهائي".

وتابع حلمى: "في حال تأهل السيدات لنصف نهائي البطولة سيكون لدينا مباراة قوية أمام عالي البحريني والذي يمتلك المحترفة بيرناديت والتي قامت بتحقيق الانتصارات على العديد من البطلات المصريات مثل هنا جودة ودينا مشرف وكذلك لديهم لاعبة قوية وهي مريم العالي".

واختتم رئيس جهاز نادي الزمالك لتنس الطاولة أنه على الرغم من ذلك سنقدم مباراة قوية ونسعى للوصول للمباراة النهائية في الرجال والسيدات.