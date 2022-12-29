"لاعب فخم".. نجم ريال مدريد يدافع عن محمد النني بعد موجة سخرية



دافع النجم الدولي الإسباني، داني سيبايوس عن زميله السابق في نادي أرسنال، المصري محمد النني، إثر تعرضه لحملة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نهاية مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز أمام نادي ويستهام يونايتد.



ونشر لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، على حسابه في تويتر رسالة دعم للنني، بعد الإساءة التي تعرض لها، حيث وجهت فئة من المشجعين عبارات السخرية له، بسبب مشاركته في 30 ثانية فقط خلال المباراة الأخيرة.



وكتب الدولي الإسباني: "لاعب محترف، زميل رائع، لا يوجد الكثير مثله في عالم كرة القدم، لاعب فخم".



وشارك الدولي المصري في الثواني الأخيرة مكان زميله الغاني، توماس بارتي، لمساعدة فريقه على ضمان النتيجة والنقاط الثلاث، لكنه لم يلمس الكرة لقصر الفترة الزمنية التي لعبها.



وصرّح النني في فترات سابقة بأنه لاعب محترف ومتعلق بنادي أرسنال، ويقبل وضعه في الفريق، سواء بالمشاركة أساسياً أو احتياطياً، ولطالما قدم الإضافة عند مشاركته منذ البداية لخلافة زملائه المصابين.



وانتقل النني إلى صفوف "الغانرز" في موسم 2015-2016، عقب تألّقه مع نادي بازل السويسري، وقبله المقاولون العرب، وتخللت تجربته فترة إعارة لنادي بشكتاش التركي، ثم عاد للعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما أكد مدربه حاجته لخدماته ودوره المهم في التشكيلة.