الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
جيرونا - فاليكانو 20:00
بيتيس - بلباو 22:15
أتلتيكو - إلتشي 00:30
الدوري الفرنسي
لوريان - مونبلييه 20:00
استاد ريمس - رين 22:00
الدوري البرتغالي
لشبونة - باكوس 01:15
الدوري المغربي
الجيش - الوداد 19:00
الجديدي - الفتح 21:15
المصري - أسوان 19:00
الزمالك - الإسماعيلي 21:00
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