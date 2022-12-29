بعد التعادل مع سيراميكا.. كولر يتحدث عن عدم قناعته بمهاجمي الأهلي وأزمة ملعب السلام وشرطه في الصفقات الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه صنع فرصا كثيرة في مباراة سيراميكا كليوباترا، لكن لم يحسن استغلالها وتسجيلها لأهداف وتحقيق الفوز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيراميكا، والتي أقيمت على ستاد القاهرة مساء الأربعاء وانتهتب التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر: "مهمتي كمدرب أن أصل باللاعبين إلى مرمى المنافسين، وهذا ما تحقق في مباراة اليوم، ودائما ما أطلب من ظهيري الجنب التقدم بشكل مستمر ودعم لاعبي الهجوم".

وأضاف المدرب السويسري: "الهدف الذي دخل شباكنا اليوم أمام سيراميكا من كرة ثابتة، وليس من هجمة مرتدة، الشوط الثاني وصل فريق سيراميكا إلى مرمانا من كرة مرتدة واحدة فقط ولم تكن خطيرة.. أنا لا أمنع لاعبي فريقي من الظهور بشكل جيد في المباريات، عند اختياري لأي لاعب للمشاركة في المباريات، لا يكون فقط من خلال الأداء داخل المستطيل الأخضر، ولكن سلوكه أيضا داخل وخارج الملعب".

وخلال المؤتمر، اعترف كولر بأنه "لم يقتنع بأداء أي مهاجم في الفريق الأحمر هذا الموسم حتى الآن"، مؤكدًا أنه اضطر لإشراك الجناح بيرسي تاو في مركز رأس الحربة لحل الأزمة الهجومية ولكن اللاعب تعرض للإصابة.

وعن التعاقدات الجديدة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، قال مارسيل كولر: "عند التعاقد مع لاعب جديد لا بد أن يكون أفضل من اللاعبين الموجودين في فريقي، لا بد أن أشاهد كل اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الأهلي قبل التعاقد معهم أكثر من مرة ويكون اللاعب الجديد أفضل بكثير من اللاعب المتاح لدي وهذه هي القاعدة الأساسية لدي في التعاقدات".

وواصل: "كلامي صريح وواضح، الأهلي فريق كبير، لابد من التدعيم بلاعبين جدد يستطيعون تحقيق طموحات الفريق خلال الموسم الحالي".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن البرازيلي برونو سافيو ظهر بشكل رائع في مباراة سيراميكا، بمركز الجناح، وقدم مباراة جيدة.

وعن الضربات الثابتة، قال كولر: "أقوم بتدريب لاعبي فريقي على الضربات الثابتة، ربما لم نستغلها بشكل جيد، أو لم تحتسب لنا أكثر من ركلة خلال مباراة اليوم، وركلة الجزاء التي سجلنا منها في تعتبر ضربة ثابتة".

وأشار إلى أن "عدد التمريرات الخاطئة قلّ في الفريق وهذا بسبب جودة ملعب استاد القاهرة وهو أفضل بكثير من استاد السلام والفارق ظهر بشكل كبير معنا".

وتابع مارسيل كولر: "بالتأكيد استاد القاهرة أفضل من السلام الذي يسبب لنا العديد من المشاكل ونظهر بشكل أفضل ونقدم نتائج أفضل عندما نلعب خارجه".