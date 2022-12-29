أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، الأهلى يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع سيراميكا 1 / 1.

الأهلى يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع سيراميكا 1 / 1.. صور

تعادل فريق الأهلى بهدف مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

محمود البنا حكما للزمالك والإسماعيلي غدا.. ومجدي للمصري وأسوان

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها غدا الخميس، للحكم محمود البنا حكما للساحة، بينما يدير طارق مجدي مباراة أسوان والمصري ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.

ظهير الاتحاد السكندرى يعود إلى حسابات الأهلى بعد إصابة أكرم توفيق

عاد هشام صلاح ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى إلى حسابات النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بعد إصابة أكرم توفيق نجم الفريق الأحمر بالرباط الصليبى.

19 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا للزمالك

اعلن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاسماعيلي، احمد حسام ميدو، اختيار 19 لاعباً الى القاهرة لخوض معسكر بأحد الفنادق القريبه من استاد القاهرة.

محامٍ دولى: من حق كهربا المشاركة فى المباريات من 12 يناير المقبل

أكد على العباس، خبير اللوائح والمحامى الدولى، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من حقه المشاركة فى المباريات بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الإيقاف يوم 11 يناير المقبل.

فيوتشر يفوز على فاركو بثلاثية فى الدورى المصرى ويعتلى الوصافة مؤقتا.. فيديو

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

طلائع الجيش يتعادل مع الحدود 2-2 فى الدورى.. فيديو

تعادل فريق حرس الحدود، مع نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين لكل منهما ، فى المباراة جمعتهما ، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة إنبى والداخلية فى الدورى

أنتهت مباراة فريقى إنبى والداخلية بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

منتخب الشباب يلتقى غانا الأول للمحليين فى الودية الثانية السبت المقبل

تقرر إقامة المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، أمام منتخب غانا الأول للمحليين يوم السبت 31 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا باستاد بتروسبورت.