اخبار الرياضه

ناصر عباس: "VAR" يتألق فى الحالات التحكيمية لمباراة الأهلى وسيراميكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: "VAR" يتألق فى الحالات التحكيمية لمباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الخبير التحكيمي ناصر عباس عن أداء الحكام في مباراة فريق الأهلي أمام سيراميكا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الممتاز هذا الموسم.

 

وجاء تحليل عباس كالتالي:

المباراة: سيراميكا * الأهلى 

المسابقة: الأسبوع العاشر من الدورى المصرى 

النتيجة: هدف مقابل هدف  

حكم الساحة: إبراهيم نور الدين 

مساعد أول: هانى خيرى

مساعد ثان: محمد محمود لطفى

حكم رابع: محمود منصور

حكام ال VAR: خالد الغندور ويوسف البساطى

 

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث وتدخلات الـVAR  نجح طاقم التحكيم من المرور بها بشكل جيد وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

 

الحالة الأولى: فى الدقيقة 36 يسجل الأهلى هدف ويقوم المساعد الأول بالاشارة على التسلل والقرار صحيح من الحكم وال VAR

 

الحالة الثانية: فى الدقيقة 44ةيسجل سيراميكا هدف صحيح وال VAR يؤكد على صحة الهدف ولا توجد مخالفة تسلل.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 75 خطأ واضح من مدافع سيراميكا محمد شكرى ضد كريم فؤاد، الحكم يشير باستمرار اللعب وال VAR يستدعى الحكم للمشاهده ويعود باحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى.

 

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 91 مطالبة من لاعبى الأهلى بركلة جزاء لصالح على معلول والحكم يشير باستمرار اللعب حيث كان التنافس عادل وعادى والقرار صحيح من الحكم وال VAR.

 

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين فى احتساب المخالفات القريبة منهم وحالات التسلل باستثناء ركلة الجزاء الأهلى كان يجب تدخل محمد محمود لطفى فى مساعدة الحكم فى هذه الحالة 

الـ VAR: تدخل صحيح فى ركلة جزاء الأهلى وحالة من الحالات المهمة والصعبة ونجح ال VAR فى اتخاذ القرار الصحيح.

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا