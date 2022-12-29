ناصر عباس: "VAR" يتألق فى الحالات التحكيمية لمباراة الأهلى وسيراميكا

المباراة: سيراميكا * الأهلى

المسابقة: الأسبوع العاشر من الدورى المصرى

النتيجة: هدف مقابل هدف

حكم الساحة: إبراهيم نور الدين

مساعد أول: هانى خيرى

مساعد ثان: محمد محمود لطفى

حكم رابع: محمود منصور

حكام ال VAR: خالد الغندور ويوسف البساطى

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث وتدخلات الـVAR نجح طاقم التحكيم من المرور بها بشكل جيد وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 36 يسجل الأهلى هدف ويقوم المساعد الأول بالاشارة على التسلل والقرار صحيح من الحكم وال VAR

الحالة الثانية: فى الدقيقة 44ةيسجل سيراميكا هدف صحيح وال VAR يؤكد على صحة الهدف ولا توجد مخالفة تسلل.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 75 خطأ واضح من مدافع سيراميكا محمد شكرى ضد كريم فؤاد، الحكم يشير باستمرار اللعب وال VAR يستدعى الحكم للمشاهده ويعود باحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 91 مطالبة من لاعبى الأهلى بركلة جزاء لصالح على معلول والحكم يشير باستمرار اللعب حيث كان التنافس عادل وعادى والقرار صحيح من الحكم وال VAR.

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين فى احتساب المخالفات القريبة منهم وحالات التسلل باستثناء ركلة الجزاء الأهلى كان يجب تدخل محمد محمود لطفى فى مساعدة الحكم فى هذه الحالة

الـ VAR: تدخل صحيح فى ركلة جزاء الأهلى وحالة من الحالات المهمة والصعبة ونجح ال VAR فى اتخاذ القرار الصحيح.