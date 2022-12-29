شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: "VAR" يتألق فى الحالات التحكيمية لمباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تحليل عباس كالتالي:
المباراة: سيراميكا * الأهلى
المسابقة: الأسبوع العاشر من الدورى المصرى
النتيجة: هدف مقابل هدف
حكم الساحة: إبراهيم نور الدين
مساعد أول: هانى خيرى
مساعد ثان: محمد محمود لطفى
حكم رابع: محمود منصور
حكام ال VAR: خالد الغندور ويوسف البساطى
فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث وتدخلات الـVAR نجح طاقم التحكيم من المرور بها بشكل جيد وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:
الحالة الأولى: فى الدقيقة 36 يسجل الأهلى هدف ويقوم المساعد الأول بالاشارة على التسلل والقرار صحيح من الحكم وال VAR
الحالة الثانية: فى الدقيقة 44ةيسجل سيراميكا هدف صحيح وال VAR يؤكد على صحة الهدف ولا توجد مخالفة تسلل.
الحالة الثالثة: فى الدقيقة 75 خطأ واضح من مدافع سيراميكا محمد شكرى ضد كريم فؤاد، الحكم يشير باستمرار اللعب وال VAR يستدعى الحكم للمشاهده ويعود باحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى.
الحالة الرابعة: فى الدقيقة 91 مطالبة من لاعبى الأهلى بركلة جزاء لصالح على معلول والحكم يشير باستمرار اللعب حيث كان التنافس عادل وعادى والقرار صحيح من الحكم وال VAR.
الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين فى احتساب المخالفات القريبة منهم وحالات التسلل باستثناء ركلة الجزاء الأهلى كان يجب تدخل محمد محمود لطفى فى مساعدة الحكم فى هذه الحالة
الـ VAR: تدخل صحيح فى ركلة جزاء الأهلى وحالة من الحالات المهمة والصعبة ونجح ال VAR فى اتخاذ القرار الصحيح.