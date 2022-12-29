شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 28-12-2022 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 4 مباريات قوية في الدوري المصري الممتاز، شهدت تعثر الأهلي للمرة الثالثة وفوز فيوتشر وانتزاعه الوصافة من الزمالك، بينما انتهى مباراة الحرس والطلائع بالتعادل الإيجابي ومباراة إنبي والداخلية بالتعادل السلبي.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

بهذه النتيجة يحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن بجدول الدوري، ليستمر الأهلي في نزيف النقاط بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم الحالي.

سجل أولًا أحمد رمضان "بيكهام" في الدقيقة 45 عن طريق سيراميكا، فيما جاء هدف التعادل عن طريق علي معلول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

هدف التعادل للأهلي جاء من ركلة جزاء، في الدقيقة "75"، ونفذها علي معلول ببراعة، ويشار إلى أن الأهلي قد حصل على المخالفة تدخل عنيف من قبل مدافع سيراميكا كليوباترا مع كريم فؤاد، لاعب الأهلي، ونجح علي معلول في ترجمتها في المرمى.

في المباراة الثانية، حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ، لينتزع المركز الثاني من الزمالك بعدما وصل رصيده لـ22 نقطة.

فيما تعادل فريق حرس الحدود، مع نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين لكل منهما ، فى المباراة جمعتهما ، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

انتهت مباراة فريقى إنبى والداخلية بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.