شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2022، فى مقدمتها محمود البنا حكما للزمالك والإسماعيلي غدا ومجدي للمصري وأسوان.

محمود البنا حكما للزمالك والإسماعيلي غدا.. ومجدي للمصري وأسوان

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها غدا الخميس، للحكم محمود البنا حكما للساحة، بينما يدير طارق مجدي مباراة أسوان والمصري ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.

الأهلى يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع سيراميكا 1 / 1.. صور

تعادل فريق الأهلى بهدف مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ظهير الاتحاد السكندرى يعود إلى حسابات الأهلى بعد إصابة أكرم توفيق

عاد هشام صلاح ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى إلى حسابات النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بعد إصابة أكرم توفيق نجم الفريق الأحمر بالرباط الصليبى.

19 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا للزمالك

اعلن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاسماعيلي، احمد حسام ميدو، اختيار 19 لاعباً الى القاهرة لخوض معسكر بأحد الفنادق القريبه من استاد القاهرة.

محامٍ دولى: من حق كهربا المشاركة فى المباريات من 12 يناير المقبل

أكد على العباس، خبير اللوائح والمحامى الدولى، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من حقه المشاركة فى المباريات بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الإيقاف يوم 11 يناير المقبل.

فيوتشر يفوز على فاركو بثلاثية فى الدورى المصرى ويعتلى الوصافة مؤقتا.. فيديو

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

طلائع الجيش يتعادل مع الحدود 2-2 فى الدورى.. فيديو