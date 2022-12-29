شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السيد يواصل التأهيل من الإصابة فى تدريبات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود السيد، لاعب فريق البنك الأهلى، للتأهيل تحت إشراف طبيب الفريق للشفاء من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، والتى غاب على إثرها عن الفريق المباريات الماضية.

ويعد محمود السيد من أفضل عناصر وسط الملعب لفريق البنك الأهلى، حيث شارك هذا الموسم في 8 مباريات من أصل 9 ويسعى حاليا لعمل جلسات استشفائية والعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط، حيث تمكن من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 3 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات.