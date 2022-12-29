شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للمصارعة يعتمد صالة برج العرب لاستضافة بطولة إبراهيم مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد الدولي للمصارعة صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل. وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

ويختار الاتحاد الدولى سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار. وتقام بطولة إبراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة الرومانية والنسائية والحرة.

وقرر اتحاد المصارعة تقديم موعد إقامة منافسات بطولة الجمهورية للكبار، حيث تقرر إقامتها فى الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجارى، بدلا من إقامتها فى الأسبوع الأول من مارس المقبل. وجاء قرار تقديم موعد البطولة حتى يتم من خلالها اختيار المنتخب الذى سيشارك فى بطولة إبراهيم مصطفى.