شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدورى المصرى (1-1) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلى بهدف مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أولًا أحمد رمضان "بيكهام" في الدقيقة 45 عن طريق سيراميكا، فيما جاء هدف التعادل عن طريق على معلول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن بجدول الدوري، ليستمر الأهلي في نزيف النقاط بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم الحالي.