الامارات | الطاير: عدم اختيار مبخوت قرار فني لمدرب المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وذلك ضمن معسكر داخلي تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 25، التي ستقام في ضيافة مدينة البصرة العراقية من السادس إلى 19 يناير المقبل. وتسافر بعثة «الأبيض» إلى البصرة في الثاني من يناير المقبل. ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات قطر والبحرين والكويت، ويستهل مشواره بلقاء البحرين حامل اللقب في السابع من الشهر المقبل.

وشارك في تدريبات أمس 25 لاعباً من أصل 26 تم اختيارهم في القائمة النهائية، حيث تم استبعاد شاهين عبدالرحمن وطحنون الزعابي بداعي الإصابة، وحاجة كل منهما للعلاج والراحة لمدة أسبوعين، بعدما خضعا لفحوص طبية في هذا الخصوص، وأثبتت تعرض كل منهما للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه في المسابقات المحلية، بينما تم استدعاء مدافع شباب الأهلي بدر ناصر (21 عاماً) إلى قائمة «الأبيض».

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات، حميد الطاير، في تصريحات صحافية أمس، أن «عدم اختيار مهاجم نادي الجزيرة علي مبخوت في قائمة المنتخب قرار فني من قبل مدرب المنتخب أروابارينا»، مشيراً إلى أن «علي مبخوت هداف المنتخب والدوري، لم يقصر، لكننا نحترم وجهة نظر أروابارينا، وستكون هناك جلسة بينه وعلي مبخوت». وشدد على أنهم واثقون بأن المنتخب ذاهب إلى العراق للمنافسة على البطولة الخليجية، وذلك للتحضير لكأس آسيا، على الرغم من بعض الغيابات، وقال: «نثق بالمدرب وباختياراته للاعبين». وركز الجهاز الفني للمنتخب، خلال التدريبات الأخيرة التي انطلقت الإثنين الماضي، على الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية، وخلق الانسجام المطلوب بين اللاعبين، وإيجاد «التوليفة» المناسبة لخوض «خليجي 25»، إضافة إلى تركيز المدرب على مدى إمكانية استيعاب اللاعبين لفكره وخططه التدريبية. وسيؤدي المنتخب تدريبه الختامي مساء اليوم، قبل مواجهة لبنان ودياً غداً. وانتظم لاعبو المنتخب في التمارين اليومية بجدية عالية، انطلاقاً من حرصهم على ضرورة الظهور المشرف في البطولة الخليجية، ومحو الصورة السابقة التي ظهر بها المنتخب خلال مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورغم أن أروابارينا ركز في اختياراته للقائمة النهائية، من خلال مشاهداته لمستويات اللاعبين في المسابقات المحلية، خصوصاً دوري أدنوك للمحترفين، على العناصر الشابة، لكنه ضم أيضاً عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل علي خصيف (35 عاماً)، وخالد عيسى (33 عاماً) في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع وليد عباس (37 عاماً)، وعبدالعزيز هيكل (32 عاماً)، كما شهدت القائمة عودة المهاجم تيغالي (37 عاماً). ويعقد أروابارينا مؤتمراً صحافياً، اليوم، في الساعة الخامسة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات في استاد آل مكتوم، للحديث عن آخر الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بمشاركة المنتخب في كأس الخليج العربي.

• قائمة المنتخب تضم مجموعة من العناصر الشابة، بجانب أصحاب الخبرة، على غرار الحارسين علي خصيف وخالد عيسى، واللاعبين وليد عباس وعبدالعزيز هيكل وتيغالي.

السماح للجمهور بحضور «ودية» المنتخب مع لبنان

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان صحافي السماح للجمهور ووسائل الإعلام بحضور مباراة المنتخب الودية أمام لبنان غداً، التي تقام على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي. ولم يخض المنتخب أي مباراة ودية منذ شهر نوفمبر الماضي. وسيكون الاختبار الودي أمام لبنان مهماً، قبل الدخول في أجواء بطولة كأس الخليج 25.

وتقام مواجهة لبنان الساعة السابعة والنصف مساء على استاد آل مكتوم، في البروفة الأخيرة للمنتخب قبل السفر إلى العراق. وستكون مباراة لبنان فرصة للجهاز الفني للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين من الجوانب كافة، ومعرفة الثغرات، ونقاط القوة والضعف في أوساط المنتخب، قبل التوجه إلى العراق للمشاركة في «خليجي 25».

ويعاني المنتخب غيابات مؤثرة، أبرزها عدم اختيار المهاجم علي مبخوت.