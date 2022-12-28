جدل بعد إلغاء هدف لـ الأهلي في مباراة سيراميكا بالدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت مساء الأربعاء في الدوري المصري، حالة تحكيمية جدلية بعد إلغاء هدف لصالح الفريق الأحمر في الدقيقة 37 من الشوط الاول بداعي التسلل.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ليواصل الفريق الأحمر نزيف النقاط بالتعادل الثاني على التوالي ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وألغى حكم اللقاء إبراهيم نور الدين الهدف الذي أحرزه البرازيلي برونو سافيو بداعي تسلل زميله علي معلول، الذي أرسل له عرضية أرضية أسكنها المهاجم البرازيلي في شباك سيراميكا، ولكن تم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 37 من الشوط الأول، أرسل معلول تمريرة عرضية لسافيو الذي سدد الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي بروز جزء من يد معلول وتجاوزت رأس مدافع سيراميكا.

وتسبب إلغاء الهدف في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت جماهير الأهلي حكم المباراة وحكام الفار بعدم الدقة، وأكدوا أن معلول لم يكن في موقف تسلل.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 12 محتلا المركز الثامن.