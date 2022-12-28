الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام سيراميكا بالدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقمت مساء الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ودخل الأهلي المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بينما تواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

تقدم فريق سيراميكا عن طريق لاعبه أحمد رمضان بيكهام برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مرسلة من محمد شكري من الركنية من الجانب الأيمن في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

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وعادل الأهلي النتيجة عن طريق نجمه التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 78 من الشوط الثاني.

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وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 12 محتلا المركز الثامن.

وبدأ الأهلي مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ووبرونو سافيو وحسين الشحات.

خط الهجوم: شادي حسين.

فيما بدأ سيراميكا مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود نبيل.

خط الهجوم : جون إيبوكا.