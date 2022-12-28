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القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد الشيخ، مهاجم غزل المحلة، صدارة هدافي بطولة الدوري المصري بعدما أقيمت اليوم الأربعاء أربعة مباريات قوية في الدوري المصري الممتاز، شهدت تعثر الأهلي للمرة الثالثة وفوز فيوتشر وانتزاعه الوصافة من الزمالك، بينما انتهى مباراة الحرس والطلائع بالتعادل الإيجابي ومباراة إنبي والداخلية بالتعادل السلبي.

وسقط النادي الأهلي المصري منافس الهلال في دوري الأبطال، في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

بهذه النتيجة يحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن بجدول الدوري، ليستمر الأهلي في نزيف النقاط بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم الحالي.

سجل أولًا أحمد رمضان "بيكهام" في الدقيقة 45 عن طريق سيراميكا، فيما جاء هدف التعادل عن طريق علي معلول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

في المباراة الثانية، حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ، لينتزع المركز الثاني من الزمالك بعدما وصل رصيده لـ22 نقطة.

فيما تعادل فريق حرس الحدود، مع نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين لكل منهما ، فى المباراة جمعتهما ، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

انتهت مباراة فريقى إنبى والداخلية بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

أحمد الشيخ غزل المحلة 6

رفيق كابو لاعب إنبي 4

أحمد سيد زيزو الزمالك 4

مابولولو الاتحاد السكندري 3

خالد قمر طلائع الجيش 3

أوشايا المقاولون العرب 3

فاجري لاكاي بيراميدز 3

اسلام محارب الطلائع 3

محمد حمدي أسوان 3

كريم بامبو البنك الأهلي 3

يوسف اسامة نبية الزمالك 3

مصطفى فتحي بيراميدز 3

رمضان صبحي بيراميدز 3