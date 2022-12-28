شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: خسرت العديد من النقاط بسبب التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، عن التعادل مع الأهلي، موضحا أن فريقه يقدم مستوى مُرضيا لكنه خسر العديد من النقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية.

وواصل سامي في المؤتمر الصحفي: "لدي مجموعة مميزة من اللاعبين لكنهم يحتاجون بعض الوقت، وباستثناء محمد إبراهيم معظم اللاعبين يفتقدون الخبرة".

وتابع المدير الفني لفريق سيراميكا: "لن أستطيع الحصول على الدوري من أول موسم، حاليا في منتصف الترتيب، ولكنى تعرضت للظلم من الحكام".

وأردف: "لدي لاعبان في مركز رأس الحربة إيبوكا وأحمد ياسر ريان، من الصعب أن ألعب بالثنائي، لا بد أن أعتمد على لاعب منهما كأساسي والأخر احتياطي وقد أدفع بريان في اللقاء المقبل".

وتعادل فريق الأهلى بهدف مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن بجدول الدوري، ليستمر الأهلي في نزيف النقاط بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم الحالي.