شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أداؤنا يتحسن خارج ملعب السلام.. والمهاجمون لم يقنعونى ولن أحاسب الشناوى بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن عدم رضاه على نتيجة مباراة فريقه في مباراته ضد سيراميكا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، مضيفا: "قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق الفوز لكن لم نستغل الفرص، وأزمة فقدان الكرة تراجع بشكل كبير لأن أرضية الملعب ممتازة وفي نفس الوقت أهدر الكثير منها وكان يستحق الفوز، خاصة أن المنافس لم يهدد مرمى الأهلي كثيرًا".

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا: "لا بد أن أراجع كرة الهدف لمعرفة المخطئ لاسيما وأننا تدربنا على مثل هذه الكرات كثيرا، وكان من الأفضل الخروج بشكل أفضل من الشناوي ولا أحاسب اللاعبين بالقطعة، وكذلك يجب محاسبة المدافع الذي ترك منافسه للهروب ولعب الكرة، وأنتظر مراجعة اللعبة ولا أحاسب أي لاعب بالقطعة، ومش أى لاعب يتسبب في خطأ أستبعده، وقلت للاعبين إن سيراميكا يلعب الركنية بالطريقة التي جاء منها هدفهم في شباكنا، ومع ذلك استطاعوا التسجيل بنفس الطريقة".

وأوضح كولر: "بالنسبة لأزمة المهاجم بدأنا بشادي حسين وقدم أداء مرضيا، حيث لم يسجل أهداف ولكن صنع أكثر من فرصة وما يفرق أي مهاجم عن الآخر هو نسبة التهديف ولا يوجد أي لاعب فيهم أقنعني ولذلك لعبت ببيرسي تاو لحل المشكلة قبل أن يصاب، وأشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق بشدة خلال مباراة اليوم".

وشدد على أن ملعب استاد القاهرة أفضل من ملعب الأهلي والسلام لأننا نفضل اللعب على الأرض ولكن أرضية ملعب الأهلي تتسبب في تعطيل الكرة، ويتسبب لنا في مشاكل وعندما نخرج من ملعب السلام يكون أداؤنا أفضل.

وأردف: "أعتقد أن الأهلي خلق فرص كثيرة ولكن واجهنا رعونة في إنهاء الهجمات بخلاف تألق حارس سيراميكا وكان يجب أن ينتهي هذه المباراة بنتيجة كبيرة، وأرى أن محمد هاني لعب مباراة جيدة من حيث التكملة الهجومية والتصويب على المرمى، ودور المدرب في خلق فرص داخل الملعب وهو ما تحقق ولكن ينقص ترجمتها إلى أهداف".

وأكمل: "الهدف الذي سكن شباكنا جاء من ركلة ثابتة وأنهينا خطورة الهجمات المرتدة بشكل كبير، وفي الشوط الثاني وصلوا لمرمانا بهجمة مرتدة ولكن كنا نضغط سيراميكا طول الوقت من وسط ملعبهم، وعند اختيار لاعب للعب في الأهلي لا أقيمه فنيا ولكن أنظر إلى سلوكه بخلاف أن يكون أفضل مما لدي، حتى لا أتعاقد مع لاعب مثل اللاعبين المتواجدة لدي".

واستطرد: "طبيعي أن نفكر في تدعيم صفوفنا والموافقة على خروج اللاعبين التي أحتاجها، ولا بد أن أي لاعب ينضم إلينا يكون على علم أنه أفضل من اللاعبين، وبرونو سافيو ظهر بشكل جيد اليوم في مركز الجناح الأيسر".