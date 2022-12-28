شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى وغياب عمر جابر.. تأكيدا لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة. خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.