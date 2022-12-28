شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد تعادل الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء مباريات قوية في الدوري المصري الممتاز، شهدت تعثر الأهلي للمرة الثالثة وفوز فيوتشر وانتزاعه الوصافة من الزمالك، بينما انتهى مباراة الحرس والطلائع بالتعادل الإيجابي ومباراة إنبي والداخلية بالتعادل السلبي.

وتستكمل مباريات هذه الجولة على مدار اليومين المقبلين، إذ يلعب غدًا المصري ضد أسوان بينما يلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، وبعد غدٍ يواجه سموحة منافسه غزل المحلة ويصطدم البنك الأهلي بالمقاولون العرب.

وسقط النادي الأهلي المصري منافس الهلال في دوري الأبطال، في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

بهذه النتيجة يحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن بجدول الدوري، ليستمر الأهلي في نزيف النقاط بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم الحالي.

في المباراة الثانية، حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ، لينتزع المركز الثاني من الزمالك بعدما وصل رصيده لـ22 نقطة.

فيما تعادل فريق حرس الحدود، مع نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين لكل منهما ، فى المباراة جمعتهما ، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

أنتهت مباراة فريقى إنبى والداخلية بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.