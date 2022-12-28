شكرا لقرائتكم خبر عن هدف على معلول للأهلي فى مرمى سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن علي معلول من تسجيل هدف الأهلي في مرمى سيراميكا من علامة الجزاء، وسددها على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك. وتعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وبرونو سافيو وشادي حسين وحسين الشحات في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو السولية وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

ويتكون تشكيل سيراميكا من، محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عادل في الدفاع، ومحمد كناريا ومحمود نبيل ومحمد أبو اليزيد ومحمد توني وجون ابوكا وميدو جابر في الهجوم.

4 مباريات جمعت الأهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه هدفا وحيدا.