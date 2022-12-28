شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، محمود البنا الأقرب لادارة مباراة الزمالك والإسماعيلى غدا

محمود البنا الأقرب لادارة مباراة الزمالك والإسماعيلى غدا

ظهير الاتحاد السكندرى يعود إلى حسابات الأهلى بعد إصابة أكرم توفيق

19 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا للزمالك

محامٍ دولى: من حق كهربا المشاركة فى المباريات من 12 يناير المقبل

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