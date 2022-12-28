شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع سيراميكا 1 / 1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلى بهدف مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن بجدول الدوري، ليستمر الأهلي في نزيف النقاط بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم الحالي.

وسيطر الأهلي على المكرة من بداية المباراة في محاولة للتحكم في مجريات اللعب وفتح جبهة في صفوف سيراميكا، وصوب علي معلول تصويبة مباشرة في الدقيقة 13 من متابعته لهجمة الأهلي من الجبهة اليمنى ولكن مرت أعلى عارضة مرمى محمد بسام.

وشن سيراميكا هجمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 23 من كرة طولية من خط الدفاع ومن ثم لعبها ميدو جابر برأسية ووصلت إلى جون إيبوكا الذي سددها قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي.

ولعب برونو سافيو رأسية في الدقيقة 30 مستغلا عرضية محمد هاني ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيراميكا، وتحصل شادي حسين على الكرة داخل منطقة جزاء سيراميكا وراوغ المدافع وسددها قوية بيسراه في اتجاه المرمى ولكن أمسك بها محمد بسام.

وصوب محمد هاني تسديدة قوية على مرمى سيراميكا في الدقيقة 35 ولكن حولها بسام إلى ركلة ركنية، وسجل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 من عمر المباراة عن طريق برونو سافيو من هجمة منظمة ولكن ألغاه حكم الراية بداعي وجود تسلل على علي معلول وهو ما أقر به حكم الفار وتم إلغاء الهدف.

وسجل أحمد رمضان بيكهام هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 45 من رأسية بعد متابعته لركلة ركنية، ليضع فريقه في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وصوب أفشة تسديدة قوية في الدقيقة 50 من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيراميكا، وأهدر شادي فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 55 من هجمة منظمة للأهلي، وهدد حسيت الشحات مرمى سيراميكا في الدقيقة 59 ولكن ارتطمت بجسم مدافع سيراميكا ووصلت سهلة في يد محمد بسام.

وسدد محمد هاني تصويبة صاروخية في الدقيقة 65 من عمر المباراة ولكن لمسها محمد بسام وحولها إلى ركنية، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 66 بنزول كريم فؤاد ومحمد شريف بدلا من حمدي فتحي وشادي حسين.

ونقذ محمد بسام مرمى سيراميكا من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 71 من تصويبة حسين الشحات، واستدعى حكم الفار إبراهيم نور الدين في الدقيقة 76 بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي نتيجة ضرب كريم فؤاد من قبل محمد شكري.

وسجل علي معلول هدف التعادل في الدقيقة 78 من ركلة جزاء بعدما سدد الكرة على يمين محمد بسام وسكنت الشباك، وأجرى الأهلي تغيير ثالث بنزول رأفت خليل بدلا من برونو سافيو، وفي الدقيقة 90 دفع بتغيير رابع بنزول محمد فخري بدلا من الشحات، واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سيراميكا والتي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة العاشرة من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وبرونو سافيو وشادي حسين وحسين الشحات في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو السولية وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان تشكيل سيراميكا كالتالي، محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عادل في الدفاع، ومحمد كناريا ومحمود نبيل ومحمد أبو اليزيد ومحمد توني وجون ابوكا وميدو جابر في الهجوم.

وتواجد، أحمد ياسر ريان ومحمد ناصف ومحمود عبد الحفيظ سلاكة وعامر عامر وعبد الرحمن رمضان موسى وأحمد محمد محمود السيد وسيف تقا وعمر إسماعيل قلاوة وعبد الرحمن حسن.



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