الامارات | استدعاء لاعب شباب الأهلي بدر ناصر إلى قائمة "خليجي 25"

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شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء لاعب شباب الأهلي بدر ناصر إلى قائمة "خليجي 25" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، ضم مدافع فريق شباب الأهلي بدر ناصر إلى قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي " خليجي 25". يذكر أن مدرب المنتخب، الأرجنتيني أروابارينا كان قد استبعد شاهين عبدالرحمن، وطحنون الزعابي من القائمة بعد إصابتهما مع فريقيهما في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.
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