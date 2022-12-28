الامارات | استدعاء لاعب شباب الأهلي بدر ناصر إلى قائمة "خليجي 25"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، ضم مدافع فريق شباب الأهلي بدر ناصر إلى قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي " خليجي 25". يذكر أن مدرب المنتخب، الأرجنتيني أروابارينا كان قد استبعد شاهين عبدالرحمن، وطحنون الزعابي من القائمة بعد إصابتهما مع فريقيهما في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.