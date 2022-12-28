تاليسكا ينفي فسخ عقده مع النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ما تردد حول فسخ تعاقده مع إدارة النادي.

وجاء نفي اللاعب البرازيلي عقب إعلان أحد الإعلاميين الرياضيين،إبلاغ تاليسكا إدارة نادي النصر بـ»فسخ» عقده، بسبب عدم استلام رواتبه لـ3 أشهر. مضيفا، بأن النجم البرازيلي يمتلك عرضين من تركيا وقطر، ومن المتوقع أن ينتقل إلى أحد البلدين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر تاليسكا، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، صورة له بقميص النصر، مع تعليق: «القميص المبارك»، في إشارة إلى نفي كل ما تردد حول أنباء رحيله عن النصر خلال الفترة المقبلة.

وينفرد تاليسكا بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي بـ9 أهداف، ويليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور بـ6 أهداف، بالتساوي مع مهاجم الهلال، أوديون إيجالو، ونجم فريق الاتحاد، عبد الرزاق حمدالله.