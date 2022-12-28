شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي لعدد المتطوعين في كأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، رئيس بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم حسن الذوادي، بالدور الكبير للمتطوعين في نجاح النسخة الاستثنائية والتاريخية من المونديال، التي استضافتها قطر من 20 نوفمبر إلى 18ديسمبر 2022.

ووصف الذوادي المتطوعين بأنهم كانوا القلب النابض للبطولة، وقال في تصريحات نشرتها اللجنة في بيان، أمس: «لولا جهود المتطوعين، لتعذر نجاح البطولة. لقد مارسوا عملهم بحماس وشغف منقطع النظير، وطغت روحهم الإيجابية على الأجواء العائلية التي تميز بها المونديال.

نفخر بتعاوننا مع المتطوعين في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وستظل قطر ممتنة لهم للأبد».

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، المتطوعين الذين اشتركوا في تنظيم البطولة بأنهم «الأفضل على الإطلاق».

وشارك أكثر من 20 ألف متطوع من 150 دولة في تنظيم المونديال، وجرى توزيعهم على 25 موقعا، منها استادات المونديال الثمانية، والفنادق، ومطار حمد الدولي، ومطار الدوحة الدولي، وكورنيش الدوحة، ومهرجان فيفا للمشجعين.

وتولى المتطوعون تنفيذ كثير من المهام المختلفة، شملت: إصدار التذاكر، وخدمات الجمهور والإعلاميين، إلى جانب إجراءات المراسم والبروتوكول، كما كان للمتطوعين دور مهم في صنع أجواء احتفالية خلال أيام المباريات.

وسجل برنامج التطوع في مونديال قطر 2022 رقما قياسيا على مستوى أعداد المتقدمين، إذ زادت طلبات التطوع عن 500 ألف طلب لأفراد من 209 جنسيات، وأجريت مقابلات مع أكثر من 58 ألف مرشح، وشارك المتطوعون الذين جرى اختيارهم في برنامج تدريبي قبل انطلاق المونديال.