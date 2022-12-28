شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي لعدد المتطوعين في كأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووصف الذوادي المتطوعين بأنهم كانوا القلب النابض للبطولة، وقال في تصريحات نشرتها اللجنة في بيان، أمس: «لولا جهود المتطوعين، لتعذر نجاح البطولة. لقد مارسوا عملهم بحماس وشغف منقطع النظير، وطغت روحهم الإيجابية على الأجواء العائلية التي تميز بها المونديال.نفخر بتعاوننا مع المتطوعين في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وستظل قطر ممتنة لهم للأبد».
من جانبه، وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، المتطوعين الذين اشتركوا في تنظيم البطولة بأنهم «الأفضل على الإطلاق».
وشارك أكثر من 20 ألف متطوع من 150 دولة في تنظيم المونديال، وجرى توزيعهم على 25 موقعا، منها استادات المونديال الثمانية، والفنادق، ومطار حمد الدولي، ومطار الدوحة الدولي، وكورنيش الدوحة، ومهرجان فيفا للمشجعين.
وتولى المتطوعون تنفيذ كثير من المهام المختلفة، شملت: إصدار التذاكر، وخدمات الجمهور والإعلاميين، إلى جانب إجراءات المراسم والبروتوكول، كما كان للمتطوعين دور مهم في صنع أجواء احتفالية خلال أيام المباريات.
وسجل برنامج التطوع في مونديال قطر 2022 رقما قياسيا على مستوى أعداد المتقدمين، إذ زادت طلبات التطوع عن 500 ألف طلب لأفراد من 209 جنسيات، وأجريت مقابلات مع أكثر من 58 ألف مرشح، وشارك المتطوعون الذين جرى اختيارهم في برنامج تدريبي قبل انطلاق المونديال.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي لعدد المتطوعين في كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.