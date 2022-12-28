شكرا لقرائتكم خبر معالجة الإضاءة في ملعب الميناء قبل افتتاح خليجي25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، أن حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي25) المقررة في البصرة، سيكون رائعا، وستقدمه شركة أجنبية. كما وجه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وسائل الإعلام كافة بالنقل الإعلامي الإيجابي لإنجاح البطولة.

وكشف المبرقع في تصريحات لبرنامج «العاشرة»، الذي يعرض على العراقية الإخبارية، أن علاقته مع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال جيدة جدا، مضيفا بأن هناك من يحاول خلط الأوراق وإثارة الفتن والمشاكل.

وتابع: «ما يثار حول وجود خلافات مع درجال شائعات تحاول التشويش على بطولة كأس الخليج، وسنفتح مجلسا تحقيقيا بكل شخص يثير الحساسيات بين الوزارة واتحاد الكرة». وتحدث المبرقع في تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع) عن استاد الميناء، هو واحد من استادين يستضيفان منافسات خليجي 25، قائلا: «تصميم ملعب الميناء يركز بالإضاءة على الأرضية دون المدرجات». مضيفا «سنحاول معالجة الإضاءة على مدرجات الجمهور». وأوضح أن رئيس الوزراء مهتم جدا بملف خليجي25، مبينا أنه سيكون هناك ختم خاص يعد تأشيرة دخول لجماهير الدول المشاركة في البطولة. وتابع: «مجلس الوزراء قدم اليوم تسهيلات كبيرة للمشجعين الخليجيين. وقد أبدت اللجنة التفقدية في الاتحاد الخليجي إعجابها بالبصرة».

من جهته، قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في تصريحاته لبرنامج «العاشرة»، إن وزير الشباب ومحافظ البصرة ورئيس اتحاد الكرة، بذلوا جهدا كبيرا منذ أشهر لإنجاح بطولة الخليج، ونحن وجهنا جميع الصحفيين ووسائل الإعلام بالنقل الإعلامي الإيجابي لإنجاح البطولة.