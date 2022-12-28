بانيغا يتصدر أعلى اللاعبين أجرا في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الدوري السعودي، خلال السنوات الماضية، استقطاب كثير من نجوم العالم، بعد أن أصبح من أكثر الدوريات إعطاء للرواتب، مما رفع مستوى التنافسية بين الأندية، وبالتالي كان لا بد من استقدام الفئات الأعلى بين اللاعبين.

وحدث كثير من التعاقدات الكبرى في السنوات الأخيرة، وكان الشباب سباقا في استقطاب النجوم، بعد تعاقده مع الأرجنتيني إيفر بانيغا، صاحب أعلى راتب في دوري روشن السعودي للمحترفين، في حين جاء لاعب النصر البرازيلي تاليسكا بالمرتبة الثانية.

ونستعرض فيما يلي ترتيب أعلى اللاعبين تقاضيا للرواتب من محترفي الكرة السعودية، وذلك حسب موقع «ترانسفير ماركت»، المختص في الإحصاءات والأرقام والقيم السوقية للاعبين والأندية والمسابقات.

إيفر بانيغا – 9.4 ملايين يورو

- الأرجنتيني إيفر بانيغا، هو صاحب أعلى راتب في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يتقاضى مع نادي الشباب واحدا من أعلى الرواتب في المنطقة العربية بشكل عام، وهو 9.4 ملايين يورو

إيجور كورونادو – 5 ملايين يورو

- يتقاضى البرازيلي إيجور كورونادو، نجم الاتحاد، الراتب نفسه الذي يتقاضاه ماريجا من الهلال، وهو 5 ملايين يورو سنويا

أوديون إيجالو – 4.5 ملايين يورو

- يحصل النيجيري أوديون إيجالو على ما مجموعه 4.5 ملايين يورو سنويا من فريقه الهلال

أندرسون تاليسكا – 5.7 ملايين يورو

- البرازيلي تاليسكا قدم إلى فريق النصر قادما من الدوري الصيني، مقابل 5.7 ملايين يورو، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين في الدوري السعودي تقاضيا للرواتب

فينسنت أبو بكر – 4.9 ملايين يورو

- الكاميروني المميز، الذي قدم عرضا رائعا في كأس العالم 2022، يتقاضى مع فريق النصر 4.9 ملايين يورو سنويا

ماتيوس بيريرا – 4.8 ملايين يورو

- البرازيلي ماتيوس بيريرا، جاء إلى الهلال من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليحصل برفقة الزعيم على 4.8 ملايين يورو سنويا

رومارينيو – 4 ملايين يورو

- يحصل البرازيلي رومارينيو من نادي الاتحاد السعودي على 4 ملايين يورو سنويا

أندريه كاريلو – 3.7 ملايين يورو

- لاعب وسط الهلال، هو أكثر اللاعبين البيروفيين حصولا على الأموال على الإطلاق، يتقاضى من الهلال 3.8 ملايين يورو سنويا

جونزالو مارتينيز – 3.26 مليون يورو

- نجم ريفر بليت السابق، يحصل من نادي النصر في الوقت الراهن على 3.26 ملايين يورو سنويا