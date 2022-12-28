التعادل يسيطر على ديربي ديسمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت نتيجة لقاء الديربي ـ الاثنين ـ التعادل الرابع في تاريخ لقاءات النصر والهلال، التي جمعت الفريقين خلال ديسمبر منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2007-2008.

وكانت قمة الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين قد انتهت بنتيجة 2-2، وهي المواجهة الثامنة بين الكبيرين خلال الشهر الجاري، ضمن منافسات دوري المحترفين، ليصبح التعادل هو الأكثر حدوثا في ديربي ديسمبر، بواقع 4 تعادلات في8 مواجهات.

وفي اللقاءات ذاتها، خلال ديسمبر، استطاع النصر كسب غريمه الهلال في 3 مواجهات، كان آخرها لقاء الفريقين ضمن منافسات الموسم الماضي، بعد الانتصارين في موسم 2009-2010، وموسم 2014-2015، وهو الموسم الذي توج فيه النصر بلقب بطولة الدوري آنذاك.

في المقابل، حقق الهلال فوزا يتيما خلال مواجهات ديربي ديسمبر، كان ذلك موسم 2015-2016 بهدف دون رد، مكتفيا الأزرق بهذا الانتصار أمام جاره خلال لقاءات ديسمبر.

وبعد نهاية اللقاء، رفع النصر رصيده إلى 23 نقطة، متصدرا قائمة الترتيب، مع وجود لقاء مؤجل للوصيف الشباب والاتحاد صاحب المركز الثالث، الذي تساوى معه الهلال بـ21 بعد خروج الأخير بنقطة من مواجهة الديربي.

لقاءات الفريقين خلال ديسمبر في دوري المحترفين

- الهلال 1

- النصر 3

- التعادل 4

- تواجه الفريقين في 8 لقاءات

