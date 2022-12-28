السعودية تستضيف بطولة دولية للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، استضافته البطولة الدولية الودية للسيدات 2023، من 11 إلى 19 يناير المقبل، وستقام في المنطقة الشرقية، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وذكر الاتحاد، عبر موقعه الرسمي أن المنتخبات المشاركة هي: باكستان، جزر القمر، موريشيوس، وصاحب الأرض المنتخب السعودي. وأكد أن استضافته البطولة تأتي ضمن تطوير كرة القدم النسائية.



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