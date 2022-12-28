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تعرف على تشكيل فريقى فاركو وفيوتشر فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق فاركو تشكيل الفريق الاساسى لمواجهة فيوتشر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الممتاز على ستاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جابر كامل ـ عبد الله بكرى ـ أحمد عبد العزيز "مودى"  ـ أحمد صغيرى

خط الوسط: محمود حمادة_ أحمد البحراوي - سوكاري – أحمد فؤاد

خط الهجوم: عمرو جمال – شكري نجيب

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

محمود السيد ـ رامى صبرى ـ جيفرسون إينكادا ـ أحمد عوض ـ محمود عماد ـ دى ماريا ـ أحمد شريف ـ عزمى غوما ـ رزقى حمرون.

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى:

حراسة المرمى.. محمود "جنش"

خط الدفاع.. محمود مرعى، على الفيل، جوزيف جوناثان، باسم على.

خط الوسط.. محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد ،  مهند لاشين ، عمر كمال .

الهجوم .. عبد الكبير الوادى ، مروان محسن .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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