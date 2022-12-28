شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى فاركو وفيوتشر فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق فاركو تشكيل الفريق الاساسى لمواجهة فيوتشر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جابر كامل ـ عبد الله بكرى ـ أحمد عبد العزيز "مودى" ـ أحمد صغيرى

خط الوسط: محمود حمادة_ أحمد البحراوي - سوكاري – أحمد فؤاد

خط الهجوم: عمرو جمال – شكري نجيب

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

محمود السيد ـ رامى صبرى ـ جيفرسون إينكادا ـ أحمد عوض ـ محمود عماد ـ دى ماريا ـ أحمد شريف ـ عزمى غوما ـ رزقى حمرون.

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى:

حراسة المرمى.. محمود "جنش"

خط الدفاع.. محمود مرعى، على الفيل، جوزيف جوناثان، باسم على.

خط الوسط.. محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد ، مهند لاشين ، عمر كمال .

الهجوم .. عبد الكبير الوادى ، مروان محسن .