شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28/12/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استدعاء 33 لاعبا محترفا بالخارج لمنتخبى الشباب والناشئين، والزمالك يبحث عن مدافع فى الشتاء بعد تمسك سموحة بشبانه ، ومنتخب الشباب يلتقى غانا الأول للمحليين فى الودية الثانية السبت المقبل.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تواصل مع اللاعبين المحترفين فى الخارج لضم من يصلح منهم لتمثيل المنتخبات الوطنية فى مختلف الأعمار السنية.