شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين إنبى والداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين إنبى والداخلية، فى المباراة التى تجمعهما حالياً، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وتعد هذه المباراة الأولى لطلعت يوسف على رأس القيادة الفنية لفريق إنبى، بعدما تولى المهمة بشكل رسمى الأحد الماضى.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالى:

حراسة المرمى: البلعوطى.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد يوسف، مؤمن راضى، عبد الرحمن عماد، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد أوفا.



وجاء تشكيل فريق الداخلية، على النحو التالى:

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: أحمد الأمور ـ محمود طلعت - محمد نجيب - مؤمن عاطف.

الوسط: أحمد سيد عبد النبى - كليتشى شيميزين - عبد العزيز سيد – سمير فكرى - وليد مصطفى.

الهجوم: أحمد رشيد.

يقع فريق الداخلية بالمركز الـ13 بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط، حصدها من 9 مباريات، حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 4، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا، بينما توقف رصيد إنبى عند 6 نقاط فى المركز السابع عشر عقب الخسارة مؤخرا من أسوان.