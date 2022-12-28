شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

س: ماهو موعد مباراة الأهلى وسيراميكا؟

ج: يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

س: ماهو موقف الأهلى وسيراميكا في جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

س: ماذا فعل الأهلى وسيراميكا في الجولة الأخيرة للدوري ؟

ج: فقد الأهلي نقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين، فيما خسر سيراميكا من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.

س: من يدير مباراة الأهلى وسيراميكا تحكيمياً ؟

ج: يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من إبراهيم نور الدين حكم للساحة، هاني خيري ومحمد لطفي كمساعدين، محمود منصور حكما رابعا، خالد الغندور حكم الفيديو، يوسف البساطي مساعد حكم الفيديو.