شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل لقاء سيراميكا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الإنجليزي مارك كلاتينبرج طاقم تحكيم مباراة الاهلى وسيراميكا كالتالى :إبراهيم نور الدين حكم للساحة، هاني خيري ومحمد لطفي كمساعدين، محمود منصور حكما رابعا، خالد الغندور حكم الفيديو، يوسف البساطي مساعد حكم الفيديو.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة أدار 36 مباراة سابقة للمارد الأحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز فى 28 منها آخرها على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى باستاد برج العرب بالاسكندرية، وتعادل الأهلي مع صافرة إبراهيم نور الدين خلال 7 مواجهات آخرها أمام طلائع الجيش بالدوري في الموسم الماضي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 53 مناسبة وقام بالطرد فى 5 مناسبات واحتسب للأهلي 13 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

ويحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.