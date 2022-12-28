شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات جمعت الأهلى مع سيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل الأهلى مع سموحة سلبياً فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سيراميكا من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

4 مباريات جمعت الأهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه هدف وحيد

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى برباعية دون رد.

في المقابل، طالب أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، مشدداً على ضرورة إستغلال تعثر المارد الأحمر في مبارياته الأخيرة وظهوره بشكل لايرضى جماهيره للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة. ويعول سيراميكا على القوة الهجومية الضاربة بقيادة أحمد ريان وجون إيبوكا لمفاجأة الأهلي.