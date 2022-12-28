شكرا لقرائتكم خبر عن مصادفة ديسمبر لـ أشرف خضر للمرة الـ4 مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل شهر ديسمبر مصادفة غريبة لأشرف خضر المدرب العام فى الإسماعيلى، الذي عاد ضمن الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

وسبق لـ ” خضر ” التواجد فى آخر ثلاث ولايات خلال شهر ديسمبر قبل أن تتجدد ولاية رابعة هذا العام ..

ويستعرض ” المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي “ تاريخ ولايات أشرف خضر في ديسمبر ..

* يوم 30 ديسمبر 2015 .. الإسماعيلى يفوز على إنبى لأول مرة فى تاريخه على ملعب بتروسبورت تحت القيادة المؤقتة لـ ” أشرف خضر “.

* يوم 30 ديسمبر 2016 .. تعادل الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى فى آخر لقاء لـ ” أشرف خضر ” كمديرًا فنيًا للفريق فى حفل وداع.

* يوم 30 ديسمبر 2021 .. ” أشرف خضر ” مدربًا عامًا للإسماعيلى ضمن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

* يوم 27 ديسمبر 2022 .. أشرف خضر ” مدربًا عامًا للإسماعيلى ضمن الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو.

من جانبه، وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، على طلب أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق بمنحه الصلاحيات الكاملة فى ملف الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن القلعة الصفراء لرغبته فى تكوين فريق يعيد هيبة الفريق الأصفر.

يُذكر أن ميدو سبق له قيادة الإسماعيلي خلال موسم 2015-2016، وحقق نتائج جيدة مع الدراويش؛ لكنه قرر الاستقالة عقب مرور 9 جولات من عمر الدوري ليتولّى قيادة الزمالك.

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري، وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.