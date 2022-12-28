شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق على رحيل فوافى بعد الموافقة على شروط الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة نادى غزل المحلة ، علي فسخ التعاقد مع المدغشقرى باولن فوافى لاعب الفريق بالتراضي بعد مباراة سموحة القادمة للفريق ، وذلك بعد موافقة اللاعب علي شروط الإدارة التي وضعتها بعد طلب فوافي لفسخ التعاقد بسبب الظروف الصحية لنجلته في فرنسا .

واشترطت إدارة المحلة ، للموافقة علي فسخ التعاقد مع فوافى فى شهر يناير، عدم اللعب فى أندية أخرى سواء خارج أو داخل مصر هذا الموسم ، حتي يتمكن من السفر إلى فرنسا والتواجد مع نجلته المريضة وزوجته .

وكان اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، قد وافق على طلب فوافي بفسخ تعاقده مع الفريق في مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بسبب الظروف الصحية التي تمر بها نجلته المتواجدة حاليا في فرنسا بصحبة زوجته، بعد تأكد إصابتها بأحد أمراض القلب وتواجدها في أحد المستشفيات الفرنسية.

وتعاقد غزل المحلة مع باولن فوافي مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم، قضى منهم اللاعب موسم ونصف مع الفريق.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباريتان والخسارة فى مثلهم.