شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات تنس الطاولة بالزمالك يهزمن بطل الجزائر بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لتنس الطاولة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره فريق جمعية الرياضة النسوية الجزائري اليوم الأربعاء بنتيجة 0/3 فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة ليتأهل الفريق لدور الـ 8 للبطولة العربية التى تقام في القاهرة في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الحالي.

يذكر أن الزمالك فاز بجميع مبارياته في المجموعة الثالثة التي ضمت بجانبه كلا من: العربي الرياضي الكويتي - نادي جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري - الأقصى عطبرة السوداني.

وتضم قائمة فريق السيدات بالزمالك المشاركة في البطولة كلا من: يسرا أشرف، ريم خالد، شهد سامح، مريم إبراهيم وجنا محمد.

ويقود الجهاز الفني: أمجد سليمان مديرا فنيا، د، وائل فؤاد مدربا.. بينما يرأس جهاز تنس الطاولة بالزمالك أشرف حلمي.