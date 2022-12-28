اخبار الرياضه

سيدات تنس الطاولة بالزمالك يهزمن بطل الجزائر بالبطولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات تنس الطاولة بالزمالك يهزمن بطل الجزائر بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لتنس الطاولة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره فريق جمعية  النسوية الجزائري اليوم الأربعاء بنتيجة 0/3 فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة ليتأهل الفريق لدور الـ 8 للبطولة العربية التى تقام في القاهرة في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الحالي.

 

يذكر أن الزمالك فاز بجميع مبارياته في المجموعة الثالثة التي ضمت بجانبه كلا من: العربي الرياضي الكويتي - نادي جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري - الأقصى عطبرة السوداني.

 

وتضم قائمة فريق السيدات بالزمالك المشاركة في البطولة كلا من: يسرا أشرف، ريم خالد، شهد سامح، مريم إبراهيم وجنا محمد.

 

ويقود الجهاز الفني: أمجد سليمان مديرا فنيا، د، وائل فؤاد مدربا.. بينما يرأس جهاز تنس الطاولة بالزمالك أشرف حلمي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا