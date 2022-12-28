شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات تنس طاولة الأهلي تصعد لدور الثمانية فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد الفريق الأول للتنس الطاولة سيدات الأهلى لدور الثمانية فى منافسات البطولة العربية المقامة داخل استاد القاهرة بعد الفوز على نظيره النادى الرياضى الهاوى الجزائري.

وقدم فريق سيدات تنس طاولة الأهلى عرضًا مُميزًا للغاية، واتسم أداء الفريق بالسرعة والدقة، مما ساعد لاعبات الفريق على إحكام السيطرة على أحداث اللقاء وحسم الفوز بالمباراة بنتيجة 3-0.

ومثّل الأهلى أمام الفريق الجزائرى كلاً من: هنا جودة، ودينا مشرف، وآلاء يحيي.

وتستضيف مصر منافسات البطولة، بمشاركة 6 فرق مصرية على مستوى الرجال والسيدات، حيث تضم منافسات الرجال 24 ناديًا من مختلف الدول، بينما يشارك 15 ناديًا فى منافسات السيدات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلى، أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحى عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏