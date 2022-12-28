شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقى غانا الأول للمحليين فى الودية الثانية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، أمام منتخب غانا الأول للمحليين يوم السبت 31 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا باستاد بتروسبورت.

وأبدى محمود حابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، رضاه عن تجربة الودية القوية التى خاضها الفريق أمام منتخب غانا الأول للمحليين على استاد القاهرة ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقال جابر عقب المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة إنه لا ينظر للنتيجة حاليا بقدر اهتمامه بأداء اللاعبين وتفهمهم لأفكار الجهاز الفني بجانب توفير الاحتكاك القوي مع مستويات أعلى من الفئة السنية للاعبين.

وأضاف المدير الفني أنه رحب بمواجهة منتخب غانا الأول للمحليين لتوفير الاحتكاك القوي للاعبين قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خوض المزيد من الوديات القوية للوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة.

ووجه جابر رسالة للجماهير من أجل دعم المنتخب والالتفات حول اللاعبين قبل البطولة التي نطمح لتحقيق لقبها لأول مرة منذ عام 2013، مؤكدا على ثقته في لاعبي هذا الجيل وقدرتهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية بجانب الشنغال وموزمبيق ونيجيريا.