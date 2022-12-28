شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رشيد يقود هجوم الداخلية أمام إنبى في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، فى المباراة التي تنطلق بعد قليل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الداخلية، لمباراة إنبي في الدوري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: أحمد الأمور – محمود طلعت - محمد نجيب - مؤمن عاطف.

الوسط: أحمد سيد عبد النبي - كليتشي شيميزين - عبد العزيز سيد – سمير فكري - وليد مصطفى.

الهجوم: أحمد رشيد.

يقع فريق الداخلية بالمركز الـ13 بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط، حصدها من 9 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل فى 4، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا، بينما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز السابع عشر عقب الخسارة مؤخرا من أسوان.