شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح ميدو الصلاحيات الكاملة فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، على طلب أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق بمنحه الصلاحيات الكاملة فى ملف الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن القلعة الصفراء لرغبته فى تكوين فريق يعيد هيبة الفريق الأصفر.

يُذكر أن ميدو سبق له قيادة الإسماعيلي خلال موسم 2015-2016، وحقق نتائج جيدة مع الدراويش؛ لكنه قرر الاستقالة عقب مرور 9 جولات من عمر الدوري ليتولّى قيادة الزمالك.

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري، وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا له.

وابتعد مهاجم توتنهام وروما السابق عن التدريب واتجه للإعلام، منذ تجربته الأخيرة مع مصر للمقاصة في موسم 2019-2020.

ولعب ميدو في العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي ومارسيليا الفرنسى.

فى سياق آخر، يختتم فريق الاسماعيلى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.