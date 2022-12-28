شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا على رأس التشكيل المتوقع لـ "سيراميكا" أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا ، التشكيل المتوقع لفريقه أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكرى، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد تونى - ميدو جابر - محمود زلاكا، خط الهجوم : جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - أحمد قرموطى - صامويل امادى - محمود نبيل - عبد الرحمن بودى - أحمد ياسر ريان.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة نادى سيراميكا والأهلى إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى المباراة التى تقام ‏فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة فى بطولة ‏الدورى الممتاز، يعاونه كل من هانى خيرى ومحمد محمود لطفى ومحمود منصور، وخالد الغندور حكم فيديو، ويوسف البساطي.‏

ويحتل سيراميكا المركز الـ8 فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة جمعها من 9 مباريات حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى لقاءين بينما خسر 4 مباريات فى سباق منافسات الدورى.