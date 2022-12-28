شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أسامة عبد الكريم "خبرات" تدريبية فى صناعة قفازات الحراس الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” فى حكاية نجم اليوم قصة أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى السابق والذى يعمل حالياً محللاً فى قناة "on time sports" وخبراته فى صناعة القفازات الذهبية للحراس الشباب فى مصر.

ينتمى أسامة عبد الكريم لعائلة كروية زملكاوية خصوصاً أن نشأته كانت بين جدران ميت عقبة وبدأ كحارس مرمى بصفوف الناشئين بنادى الزمالك وتدرج بين فرق القطاع، ثم انضم للفريق الأول بنادى الترسانة، وبعد الاعتزال أصبح واحدًا من أبرز مدربى حراس المرمى.

وانطلقت مسيرة أسامة عبد الكريم التدريبية كمدرب فى قطاع الناشئين بالزمالك ثم مدربا لحراس الفريق الأول بالترسانة مع فاروق جعفر ثم أهلى طرابلس الليبى مع الألمانى بوكير ثم طلائع الجيش مع فاروق جعفر ثم الاتحاد السكندرى مع الإسبانى ماكيدا ثم منتخب الناشئين مواليد 98 مع جمال محمد على، ثم مدرب حراس مرمى الشباب والناشئين بالزمالك، مع أحمد حسام ميدو وأشرف قاسم ثم مدربا لحراس الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى مع شوقى غريب مدرب المقاولون الحالى.

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 2019 تألق محمد صبحى حارس مرمى نادى الزمالك، الذى حصل على لقب أفضل حارس فى البطولة التى حصدتها مصر بالفوز فى النهائى على كوت ديفوار 2 / 1 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو 2020،وساهم عبد الكريم، بقوة فى تطور أداء صبحى حتى وصل لمستواه المتميز.